Коронавирус в мире: главное на утро 9 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:30 по московскому времени 9 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 518 773 человек. Зафиксировано 88 505 летальных исходов от инфекции, вылечились 330 589 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 435 128 человек. Далее идут Испания (148 220), Италия (139 422), Германия (113 296) и Фтарция (112 950). После этой пятерки — Китай (81 865), Иран (64 586) и Великобритания (60 733).

— Еврокомиссия порекомендовала Шенгенским странам продлить срок действия ограничений на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая на фоне эпидемии коронавируса.

— Более двух тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, что стало высоким показателем за все время эпидемии.

— Действительное число заболевших новым коронавирусом в стране превышает количество выявленных носителей более чем на 26 тысяч, однако речь идет о бессимптомных случаях, не требующих медицинской помощи, сообщил замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель.

— В соответствии с новыми рекомендациями сотрудники считающихся минимально необходимыми для жизни общества предприятий в США теперь могут ходить на работу, даже если они могли контактировать с зараженными коронавирусом.

— Четыре из семи известных коронавирусов человека вызывают сезонные эпидемии аналогично гриппу. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Мичиганского университета в США.

Тот факт, что большинство случаев заболевания фиксируется в зимние месяцы, может указывать на время вероятного пика пандемии, утверждают авторы исследования.

— Анализ генома коронавируса в Южной Корее до сих пор не показал признаков его мутации, что снижает вероятность ошибок в ходе тестирования заболевших, сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

— Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

— Состояние здоровья британского премьера Бориса Джонсона устойчиво улучшается. Он остается в палате интенсивной терапии.

— Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по улучшению практики гигиены рук для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что гигиена рук в документе рассматривается как одна из ключевых мер по повышению профилактики передачи и распространения нового коронавируса COVID-19.