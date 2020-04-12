30 нарушителей карантина оштрафованы в Москве

За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 4 нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Всего с момента ужесточения ответственности 30 жителей столицы оштрафовано за нарушение карантина.

Всем нарушителям выписаны штрафы. Их доставили в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения. Всем дополнительно разъяснили последствия нарушения карантина.

Москвичам с легкой формой коронавируса разрешено лечиться дома. Такие заболевшие подписывают специальное согласие на строгий домашний карантин и принимают ответственность за нарушение этих правил.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.