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11 марта, 18:45

Филиппов заявил о желании встретиться с Глушаковым: «В 15 лет бежал в его футболке и выиграл!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов в интервью «СЭ» рассказал, как стал болельщиком футбольного «Спартака».

— Откуда любовь к «Спартаку»?

— Мой отец и дядя болели за красно-белых. Поэтому у меня не было варианта болеть за другую команду.

— «Спартак» приглашал вас на матчи команды?

— Да, руководство связывалось, звали на матчи. Но сезон напряженный, сейчас никак не получится. Надеюсь, летом в Москве схожу.

— Следите за последними новостями команды?

— Из «Спартака» больше всего нравится капитан Роман Зобнин, слежу за ним. Обидно, конечно, что проиграли 2:5 «Динамо» в Кубке. Надеюсь, в чемпионате России будут хорошо выступать.

— Вы застали чемпионство-2017?

— Тогда мне было 15. Я как раз приехал на «Розу Хутор«, на одних соревнованиях бежал в гору в футболке Дениса Глушакова времен того «Спартака»! И выиграл. В 2022 году, когда выиграли Кубок России, тоже радовался, но 2017-й эмоциональнее запомнился.

— Хотели бы встретиться с Глушаковым? Возможно, в бане.

— С радостью. Та футболка, наверное, до сих пор где-то дома лежит. Обязательно найду ее. Интересно, налезет ли она на меня сейчас.

Позднее Денис Глушаков заявил «СЭ», что готов встретиться с Филипповым.

Никита Филиппов.«В 15 лет выиграл в футболке Глушакова». Интервью Филиппова, героя Олимпиады и болельщика «Спартака»

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Денис Глушаков
Никита Филиппов

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