Серебряный призер Олимпиады-2026 ски-альпинист Филиппов получит квартиру на Камчатке

Единственный российский медалист зимних Олимпийских игр 2026 года ски-альпинист Никита Филиппов будет награжден квартирой в Петропавловске-Камчатском.

«Никита Филиппов получит от Камчатского края квартиру в новостройке в Петропавловске. Ключи вручим в торжественной обстановке, как только он вернется домой после завершения весеннего цикла соревнований», — написал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

23-летний Филиппов завоевал серебряную медаль на Играх в Италии, став первым в истории россиянином, принесшим стране олимпийскую награду в ски-альпинизме. Накануне спортсмен также выиграл два золота на чемпионате России в своей дисциплине.

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