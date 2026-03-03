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3 марта, 18:16

Фетисов: «Мне нечего было смотреть на Олимпиаде, это никакого интереса не вызывало»

Артем Бухаев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов ответил «СЭ» на вопрос, следил ли он за результатами на Олимпиаде-2026.

«Видел в новостях сообщения про медаль россиянина на Олимпиаде. К сожалению, этого парня до Игр мы не знали — удивительный момент. Тот самый олимпийский сюрприз. Но мне нечего было смотреть на Олимпиаде, никакого интереса это не вызывало», — сказал Фетисов «СЭ».

На Олимпиаде-2026 россияне завоевали одну медаль — ее принес ски-альпинист Никита Филиппов в спринте. Этот вид спорта дебютировал в олимпийской программе. Также высокие результаты показали лыжник Савелий Коростелев (четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 км) и фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (у каждого шестое место в одиночном катании).

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Вячеслав Фетисов
Никита Филиппов

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