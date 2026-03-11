Филиппов бросил вызов Зобнину в ски-альпинизме: «Он выносливый, думаю, потянет»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов в интервью «СЭ» заявил, что хочет бросить вызов полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину.

— Самое яркое впечатление о «Спартаке»?

— Помню свой первый раз на футбольном матче. Мы с отцом улетели с чемпионата России в Магнитогорске в Москву, сходили на игру вечером, а он на следующий день улетел на Камчатку. Я вернулся в Магнитогорск. Эмоции от переполненного стадиона — это незабываемо.

— Заряжали кричалки?

— Самую обычную — «Спартак» — чемпион!». Это самая мощная была.

— Кому из спартаковцев бросили бы вызов в ски-альпинизме?

— Наверное, Зобнину. Он выносливый, думаю, потянет.

Ранее Филиппов рассказал, как стал болельщиком «Спартака».