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24 февраля, 01:43

Филиппов: «Отношения на Олимпиаде со всеми нормальные»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Никита Филиппов.
Фото Микеле Антонов, «СЭ»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал о своем опыте общения с другими участниками зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Встретились на церемонии закрытия с другими спортсменами, лыжниками, фигуристами, познакомились, пообщались. Потом и перекусили вместе. Отношения на Олимпиаде со всеми нормальные», — сказал 23-летний спортсмен после возвращения в Россию.

Филиппов завоевал серебряную медаль Игр-2026 в спринте. Он выступал в нейтральном статусе. Победил испанец Ориоль Кардона Колл, бронзовым призером стал француз Тибо Ансельме.

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Олимпиада
Никита Филиппов

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