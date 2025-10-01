Глейхенгауз в душе отпустил свой недопуск на олимпийский квалификационный турнир фигуристов

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз ментально отпустил ситуацию с недопуском на олимпийский квалификационный турнир фигуристов в Пекине в качестве сопровождающего лица для российской спортсменки Аделии Петросян.

«Уже отпустил ситуацию. Сначала было, конечно, неприятно и очень обидно — четыре года прошло с последней Олимпиады, и мы понимали, что завоевали с нашей спортсменкой, с Аделией, шанс выступить сначала на отборочном турнире, а потом на Олимпиаде. Мы долго к этому шли и продолжаем идти», — цитирует Глейхенгауза ТАСС.

По словам тренера, причины недопуска ему не разъяснили.

Глейхенгауз выразил надежду, что в будущем российских спортсменов и тренеров начнут допускать на международные старты в полном объеме.

Петросян выиграла и короткую, и произвольную программы на отборочном турнире в Пекине и получила путевку на Олимпийские игры-2026. На соревнованиях ее сопровождала Этери Тутберидзе, которая прилетела в столицу Китая в составе грузинской делегации.