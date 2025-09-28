Олимпиада
28 сентября, 17:40

Петросян призналась, что подготовка к отборочному турниру Олимпиады-2026 была тяжелой

Петросян объяснила решение о возможном снятии с отбора Олимпиады-2026
Елена Федянина
Автор
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что подготовка к отборочному турниру Олимпиады-2026 была тяжелой.

— Твой прокат в Пекине набрал миллион просмотров. Насколько это вообще для тебя важно и не отвлекает ли внимание в социальных сетях? Такой бум интереса.

— Мне вообще на самом деле все равно. Плохое, хорошее, потому что я могу читать спокойно и от этого отходить и кататься. Меня мама очень сильно ругает, что мне это не надо все в голове держать. Я путешествую, читаю и переключаюсь на более для меня важные вещи. В целом могу посмотреть, если какая-то новость вышла, быстро могу прочитать и дальше пойти разминаться.

— Какой у тебя сейчас будет план по соревнованиям? Будешь ли ты брать паузу, чтобы немножко отдохнуть?

— Не знаю, но вроде в начале должна выступить. Как-то все у меня и так. Сезон будет такой, правда, старт за стартом.

— Этери Георгиевна (Тутберидзе) рассказала в интервью, что очень тяжелая была подготовка, думала, что может быть даже сняться. Насколько тяжело было собраться и принять решение?

— Конечно, когда ты в отчаянии, не слышишь, но сейчас я понимаю, если бы я там не выступила (в Пекине), не получила бы квоту, было бы конечно плохо. Очень много со мной Даниил Маркович (Глейхенгауз) разговаривал, вытаскивал.

— То есть, если есть шанс, надо его использовать? Смысл такой?

— Ну да, надо использовать. Не хотелось бы бросить все, представить, что ты можешь заняться чем-то другим, хотя ты уже 14 лет в фигурном катании. И хочется пойти, не держать ни вес, не думать о болячках, хочется просто на все плюнуть и пойти. К счастью, нашлись люди, которые меня развернули и смогли вытащить.

— Ты говоришь, что долго разговаривали, то есть сильно была в отчаянии?

— У меня долгое время не было очень серьезных травм, за что спасибо. И этот долгий перерыв, когда я не тренировалась, меня немного вывел. И больше не из-за того, что я не прыгала долго, а в психологическом состоянии. Потом уже и наложилось то, что прыжки не очень шли.

Аделия Петросян, Петр Гуменник.Молчание — золото? У Петросян и Гуменника начинается самый сложный период

20 и 21 сентября в Пекине прошел квалификационный турнир в женском и мужском одиночном катании, по итогам которого Аделия Петросян и Петр Гуменник одержали победы и завоевали путевки на Олимпиаду-2026.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Аделия Петросян
