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Париж-2024

Сегодня, 18:55

Хуркач не выступит на Олимпиаде в Париже из-за травмы колена

Алина Савинова
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Польский теннисист Хуберт Хуркач сообщил, что пропустит Олимпийские игры в Париже. Спортсмен отметил, что еще не восстановился после полученной на Уимблдоне травмы колена.

«Я и моя команда приняли решение сняться с Олимпийских игр в Париже. Это было очень сложное решение, потому я всегда мечтал выступать за Польшу на Играх и выиграть медаль для страны. Но, к сожалению, мое здоровье не позволяет сделать это. Конечно, я буду смотреть Олимпиаду и болеть за Польшу. Желаю нашей стране завоевать как можно больше медалей», — сказал Хуркач в видео в своих соцсетях.

27-летний поляк травмировал колено в матче второго круга Уимблдона-2024 против француза Артура Фиса. На тай-брейке четвертого сета спортсмен из-за повреждения брал медицинскую паузу. Поляк вернулся в игру, но с трудом двигался по корту и в итоге снялся на матчболе соперника. Позже Хуркач перенес операцию.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже состоится с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Олимпиада
Хуберт Хуркач
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