Энди Маррей объявил о завершении карьеры после Олимпиады в Париже

Британец Энди Маррей объявил о завершении карьеры после теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Прибыл в Париж на мой последний теннисный турнир. Соревнования за Великобританию, безусловно, были самыми запоминающимися в моей карьере. Я очень горжусь, что сделаю это в последний раз», — написал 37-летний Маррей в соцсети.

Он является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также Маррей дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов на турнирах ATP.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.