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Париж-2024

Сегодня, 11:23

Энди Маррей объявил о завершении карьеры после Олимпиады в Париже

Руслан Минаев
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Энди Маррей.
Фото Reuters

Британец Энди Маррей объявил о завершении карьеры после теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Прибыл в Париж на мой последний теннисный турнир. Соревнования за Великобританию, безусловно, были самыми запоминающимися в моей карьере. Я очень горжусь, что сделаю это в последний раз», — написал 37-летний Маррей в соцсети.

Он является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также Маррей дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов на турнирах ATP.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа.

Теннис
Энди Маррей
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