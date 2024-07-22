Вондроушова пропустит Олимпиаду-2024 из-за травмы руки

Серебряный призер Олимпиады-2020, чешская теннисистка Маркета Вондроушова заявила, что не выступит на Играх-2024 в Париже из-за травмы руки.

«Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не буду участвовать в Олимпиаде. Я до последнего момента надеялась, что успею восстановиться. Сосредоточусь сейчас, чтобы все сложилось благополучно на US Open, буду держать кулачки за всех чешских представителей во Франции на расстоянии», — написала Вондроушова в социальных сетях.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на кортах «Ролан Гаррос».

На Играх-2020 в Токио Вондроушова уступила в финале одиночного разряда представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.