Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 11:00

«Человечество должно покончить с этим мракобесием и вернуть себе красоту и грацию». Колонка Карякина об Олимпиаде

Шахматист Карякин раскритиковал церемонию открытия Олимпиады
Сергей Карякин
Колумнист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
По замыслу организаторов церемонии Открытия, всадница в плаще стала «олицетворением олимпийского духа и Секуаны, богини реки Сены».
Фото «СЭ»
Авторская рубрика для «СЭ» вице-чемпиона мира по классическим шахматам Сергея Карякина.

Страна сейчас разделилась на два лагеря. Большинство, в чем я уверен на сто процентов, не хотели бы, чтобы наши спортсмены ехали в Париж в статусе безликих бомжей. Но есть люди, которые называли таких как я «ура-патриотами» и говорили, что спорт вне политики, соревноваться можно без флага и гимна. Более того, известные атлеты утверждали, что готовы стоять на пьедестале хоть под «КиШ», хоть под «Сектор Газа», а представлять страну можно и под стягом Хогвартса.

Мое категоричное мнение — на таких унизительных условиях от России в Париже не должно было быть ни одного представителя, и это принципиально. Я сам отказался от выступлений на международных турнирах, пока мне не вернут российский флаг и не будет искоренена любая дискриминация. И моя позиция очень тверда. Но я не буду болеть против Медведева и еще 14 представителей России. Правда, и сопереживать им тоже не стану. Это их личный выбор. К тому же многие из них давно уже не живут на Родине.

Силуэты атлетов на&nbsp;Олимпиаде. Индивидуальные. Нейтральные. Атлеты. Какое слово здесь главное? Споры о россиянах на Олимпиаде

В этой колонке мне хотелось отдельно подчеркнуть тот факт, что очень странно проводить Игры в городе, где все спортивные мероприятия заканчиваются грандиозными скандалами. Стоит вспомнить футбольный чемпионат Европы-2016. Или финал Лиги чемпионов 2022 года.

Даже страшно представить, что выходцы с Ближнего Востока и Африки могут устроить гостям Парижа. Олимпиада еще не успела начаться, а уже многочисленные жалобы участников на кражи, нехватку еды, отсутствие кондиционеров, перебои в работе транспортной системы... Я уже промолчу, что случилось на футбольном матче Аргентина — Марокко. Все это затмило «потрясающее» открытие Игр.

В&nbsp;Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр.

Кстати, об открытии. Смешно наблюдать брызги восторгов от либералов, которые восхищаются этим действом. Можно спорить о красоте номеров и целесообразности решения устроить парад на Сене. Но нельзя отрицать, что организаторы просто плюнули в душу всем верующим христианам. И это самое страшное. Не буду описывать всю ту грязь, которая была представлена, но мне удалось почитать комментарии здравых людей, в том числе и на Западе, которые ужаснулись, увидев это. Религию трогать нельзя! Тем более столь диким образом.

Все это свидетельствует о деградации Игр, которую можно наблюдать с 2014 года. Человечество должно покончить с этим мракобесием и вернуть себе красоту и грацию (посмотрите еще раз открытие Олимпиады в Сочи). Как правильно сказал президент Венгрии Виктор Орбан: на Земле существуют только два вида людей — мужчины и женщины, а остальные сказочные существа могут отправляться на другие планеты. Это он озвучил про Венгрию, четко намекая, что в его стране не место тем, кто нес факел в Париже. Неудивительно, что почти все руководители Евросоюза осудили здравомыслящего политика.

Делегация Южной Кореи, перевернутый олимпийский флаг, танцоры во&nbsp;время шоу. Открытие Игр-2024: ошибка в представлении Кореи, перевернутый олимпийский флаг и пародия на «Тайную Вечерю»

Что сказать в итоге? Я не собираюсь смотреть эту Олимпиаду. Она мне, как и большинству россиян, судя по опросам, неинтересна. Рад, что Игры не показывают по федеральным каналам. И хорошо, что весь мир увидел, в какую бездну нас стараются целенаправленно затащить. И почему с этим нужно бороться.

Олимпиада
Сергей Карякин (шахматы)
35
76
Читайте также
Сомов не смог пробиться в финал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде
Дронова и Сырица не завоевали медалей в раздельной гонке на Олимпиаде-2024
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Песков назвал отвратительными некоторые моменты открытия Олимпиады в Париже
На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Екатерина Александрова — Юэ Юань: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады
Диана Шнайдер — Элизабет Коччаретто: смотреть трансляцию матча теннисного турнира Олимпиады
Губерниев — о невыходе Сомова в финал: «В моих глазах он как был хорошим спортсменом, так им и остался»
Теннис на Олимпиаде 2024 — расписание 28 июля: матчи дня и где смотреть трансляции Игр в Париже
Олимпиада 2024, 28 июля: расписание соревнований и результаты дня
Оптимизм Медведева и форсаж Австралии: итоги первого медального дня Олимпиады-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Просто высказал свое мнение». Польского комментатора отстранили за критику открытия Олимпиады

Израиль и Палестина на Олимпиаде: отказ от рукопожатий, неприятие флагов и круглосуточная охрана

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости