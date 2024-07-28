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Париж-2024

Сегодня, 10:45

«Просто высказал свое мнение». Польского комментатора отстранили за критику открытия Олимпиады

Польского комментатора отстранили за критику церемонии открытия Олимпиады
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.
Фото Reuters
60-летний Пшемыслав Бабьяж раскритиковал церемонию в прямом эфире.

Польский телеканал TVP Sport отстранил от работы комментатора Пшемыслава Бабьяжа. 60-летний журналист работал на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и критически высказался о происходящем в прямом эфире. Позже его обвинили в недостаточной толерантности и несоответствии олимпийским идеям.

В эфире TVP Sport Бабьяж прокомментировал происходящее с отсылкой на песню Джона Леннона Imagine. «Представьте, что нет рая, наций, религии, и это видение мира, которое должно охватить всех. К сожалению, это идеология коммунизма», — высказался журналист.

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Вскоре TVP Sport объявил об отстранении Пшемыслава. По мнению телеканала, он оскорбил олимпийские идеи, соотнеся происходящее в Париже с песней Леннона, которую сам автор называл «Коммунистическим манифестом». «Взаимопонимание, толерантность, примирение — это не только основные олимпийские идеи, но и стандарты, которыми руководствуется новое польское телевидение. Ни у кого нет права их нарушать», — говорится в заявлении TVP Sport.

Фото Reuters

В Польше многие встали на защиту Бабьяжа — одного из самых известных спортивных журналистов в стране, чья карьера стартовала еще в начале 1990-х. Дебют комментатора на телевидении случился во время Олимпиады-1992 в Барселоне.

«У нас нет понимания и терпимости к Пшемыславу Бабьяжу. Поэтому его немедленно отстранили от должности», — написал политик Кшиштоф Становский.

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«Нет, TVP, ты спятил?! Мы можем подшучивать о разном, но почему мы должны из-за этого отстранять журналиста? Я не знаю спортивной среды, поэтому прошу Томаша Зимноха (спортивный журналист и депутат. — Прим. «СЭ») и Кшиштофа Становского передать от меня слова поддержки Бабьяжу. Это скандал», — заявила депутат Анна Мария Жуковская.

«Бабьяж просто высказал свое мнение. Оно не вызывало особых споров. Если его за это уволят, значит, у кого-то в средствах массовой информации есть проблемы со свободой слова», — заявил журналист Гжегож Вшолек.

В&nbsp;Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр.

Бабьяж — далеко не единственный, кто возмутился произошедшим на церемонии открытия Олимпийских игр. Множество критики исходило из спортивной и политической среды. Например, вице-премьер Италии Маттео Сальвини хлестко описал шоу в соцсетях. «Ужасное начало, дорогие французы. Убогое», — отметил политик.

Вице-премьер Сербии Александар Вулин сравнил Олимпиаду в Париже и Игры БРИКС в Казани — по его мнению, в этом проявилась разница западной и восточной цивилизацией. «Если одно событие должно объяснить разницу и причину столкновения цивилизации нового Запада и цивилизации нового Востока, то это открытие Олимпиады в Париже и открытие Игр БРИКС в Казани. В Париже Мария-Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отсеченную голову. Больной человек, который все это поставил, «Тайную вечерю» представляет как сцену из порнофильма», — заявил Вулин.

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