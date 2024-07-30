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Париж-2024

Сегодня, 19:45

Мы прорвались на Олимпиаду — это было непросто. «СЭ» передает из Парижа

Корреспонденты «СЭ» получили аккредитации на Олимпиаду в Париже
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Олимпийские кольца в Париже
Символ Олимпийских игр в Париже.
Фото Global Look Press
Наши корреспонденты наконец «живьем» увидели, как французы принимают Игры-2024.

Оказывается, теперь и российские журналисты на Олимпиаде работают, как и спортсмены, в нейтральном статусе. Еще в Токио на наших аккредитациях было написано Sport Express (RUS), теперь в скобочках аббревиатура INO. Означает она international organization (международная организация) или, например, individual neutral observer (индивидуальный нейтральный обозреватель), в пресс-центре ответить затруднились. Ну да ладно — это по-своему признание.

Мы без конца ругаем эту Олимпиаду, и, конечно, за дело. Но все же кто-то привел в Париж четыре миллиона туристов (на самом деле количество оценивается в 15 миллионов). Когда в России без конца пишут про позорную организацию, особенно не находясь на месте, хочется эту гипотезу про недостойные Игры проверить. Визы нам одобрили только на четвертый день Олимпиады, поэтому пробуем Париж-2024 на вкус только сейчас. Пока впечатления полярные.

Французы делают праздник

Все-таки Олимпиада — это масштаб и возможность для обычного потребителя зрелищ отдохнуть, а не напрячься, сильно задумываясь о взаимоотношении христианства и современной культуры. Большинство из опрошенных мною иностранцев говорили — да, может, где-то перебор, но так видит художник. С этим бы точно поспорили пограничники в аэропорту Домодедово — коллегам они сказали, мол, что вообще туда ездить смотреть после всех этих новостей.

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Хотя французские пограничники оказались еще интереснее. Скорее всего, в кабинках сидели не французы, а киприоты — шевроны с греческими именами и надписями «полиция» на греческом и турецком. Возможно, в ЕС действуют некие программы обмена опытом. Потом загадочный грек сказал, что виза не отображается у него в системе — и поставил штамп. Ну почему бы и нет — я только за. Коллег моих, правда, Дашу Исаеву и Машу Маркову, продержали чуть дольше. Но пропустили. Поем по этому поводу сувлаки одним из вечеров.

Правда, с поиском такой изысканной кулинарии могут быть проблемы. На Играх в Японии и Китае разнообразие кухонь было представлено как-то более удобно и доступно. Во французском пресс-центре я сразу влетел на 15 евро вот с таким обедом. Это салат из картошки с семгой и 0,33 колы.

Ланч за 15 евро в пресс-центре.
Фото «СЭ»

При всем французском умении приготовить страшную смесь из раздолбайства и бюрократии нельзя сказать, что Париж не готов к Олимпиаде. Лично у меня пока возникли минимальные трудности. Вероятно, сильно помогает базовое знание французского — и девушки, и старички, которые ходили на фильмы про «Жандармов» в кино с проекторами, становятся к тебе более открытыми.

Честных людей не бывает

В аэропорту сразу провожают к автобусам, у автобуса отойдешь от сумок, чтобы половить Wi-Fi у аэропорта, — покажется умудренный опытом француз-волонтер.

— Не стоит так уходить. Честных людей не бывает, — уронил он со всего маху фразу на мое праздничное настроение.

— Что, — говорю, — даже несмотря на Олимпийские игры?

— Конечно.

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Оказалось, старичок пошел в волонтеры, потому что любит спорт и долгие годы работал волонтером в велогонках:

— Надеялся, что меня поставят на каком-нибудь стадионе, а они закинули сюда.

— Но у вас же будет денек съездить посмотреть соревнования?

— Да, только я пенсионер, друг мой. На билеты нам скидок не дают, а денег на такую покупку у меня нет.

Все это он говорил с какой-то обреченной улыбкой, так что было непонятно, Олимпиада таки праздник или разочарование.

Ну раз все так плохо, стараюсь сесть на этого конька и спросить у другого волонтера: как у вас там в Париже? Город как после неудобств стройки? Тут меня одернули — да, есть сложности для живущих в центре, но в целом все супер сделали.

И еще делают.

Никуда не делись французские граффити. Есть и красивые-разноцветные — что-то вроде «Мира требуют наши сердца в дни Олимпиады», а есть требования выпустить на свободу какого-то наркодилера.

Фанера над парижской ареной дзюдо

После первого дня пребывания в Париже сказать однозначно, готов город к Олимпиаде или нет, не получается. Только ты радуешься тому, что тебе дали бесплатную карту на транспорт, — вальяжный водитель опаздывает на 15 минут. Для автобусов есть выделенные полосы — по какой-то маниакальной обсессии на тему экологии не включают кондиционеры.

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Или вот дзюдо — полный зал, публику разогревают изо всех сил. Но пресса сидит на местах со странным видом. Фанера в Париже, конечно, очень символично, но почему бы не завесить это дело каким-нибудь брендированным плакатом Paris 2024? И таких недоделок полно.

Но что точно — парижане очень хорошо умеют превращать любое действо в праздник. Даже если оно отдает колхозностью. Так что пока 1:0 в пользу Олимпиады. Но скоро счет может сравняться, если французы так и не смогут организовать плавательную часть триатлона в Сене.

Место старта триатлона в Сене. Даже невооруженным глазом цвет воды не внушает доверия.
Фото «СЭ»

Видимо, придется снова все проверять на себе — и идти купаться.

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