Медведев и Мирра приходят в себя, а триатлонистов запускают в Сену. Обзор событий на Олимпиаде

На Олимпиаде в Париже прошел четвертый медальный день

Подборка важнейших публикаций «СЭ» об Играх-2024 за вторник, 30 июля.

Игры в Париже постепенно выходят на полную мощность. Первое золото оформила одна из главных звезд — Симона Байлз. В коллекции бывших россиян, выступающих за другие сборные, уже две награды. Действующие россияне взялись за ум в теннисном турнире. И главное — корреспонденты «СЭ» наконец-то добрались до Парижа и начали готовить для читателей эксклюзивные материалы. В общем, выбор для традиционного утреннего обзора самых интересных публикаций стал значительно шире. Но первым делом, как всегда, оценим медальный зачет.

В нем по-прежнему лидируют японцы — благодаря трем победам в дзюдо и скейтбординге. Но это навряд ли длительная тенденция, учитывая возможности сборных США и Китая. Американцы пока не могут похвастаться большим количеством титулов, но значительно опережают всех по общему количеству наград. Чем активно пользуются заокеанские СМИ, формируя медальные таблицы выгодным для себя образом.

1. «СЭ» начал работать в Париже

Три корреспондента «СЭ» приступили к освещению Игр-2024 с места событий после недельной проволочки, вызванной действиями французской стороны. Теперь наши читатели смогут получать информацию из первых рук. Но в дополнение к материалам из Парижа мы продолжим публикацию обзоров и интервью об Олимпиаде, подготовленных в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Перед отъездом в столицу Франции Дмитрий Кузнецов сделал любопытное интервью со звездным ветераном и главой тренерского совета сборной России по фехтованию Марком Ракитой.

2. Медведев легко прошел в третий раунд

Наши теннисисты сломили неудачный тренд последних дней, выиграв во вторник два матча из двух. Теперь в третьем круге мужского одиночного разряда у нас два представителя — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Плюс пробилась во второй раунд женская пара Диана Шнайдер/Мирра Андреева. Особенно радостно за Медведева, который после двух неудач в паре и миксте в доминирующем стиле одолел Себастьяна Офнера из Австрии.

Правда, уже в среду днем Даниила ждет матч за выход в четвертьфинал против канадца Феликса Ожье-Альяссима. И лидер российского тенниса выразил беспокойство по поводу того, успеет ли он восстановиться.

В темпе продолжает турнир наш юный дуэт Диана Шнайдер/Мирра Андреева, которому в среду также предстоит поединок с канадками Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес. Соперницы вполне по силам, другой вопрос: успели ли прийти в себя наши девушки после провала в одиночном разряде?

Расписание матчей нейтральных россиян на среду, 31 июля (время начала приблизительное)

15.00. Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг. Роман Сафиуллин — Карлос Алькарас (Испания).

16.30. Женщины. Парный разряд. Второй круг. Диана Шнайдер/Мирра Андреева — Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес (Канада).

17.00. Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг. Даниил Медведев — Феликс Ожье-Альяссим (Канада).

3. Российские награды в других сборных

Первые медали завоевала виртуальная «сборная» выходцев из России, выступающих под флагами других государств. Представляющий Молдавию уроженец Москвы Адиль Османов занял третье место в дзюдо в весовой категории до 73 кг.

Живущий в Иркутске Сомон Махмадбеков из сборной Таджикистана по дзюдо также заработал бронзу и дал интервью «СЭ». В нем спортсмен, выступающий в весовой категории 81 кг, передал привет двоюродному брату Махмадбеку Махмадбекову, который представляет Россию и не смог поехать в Париж из-за бойкота Игр нашей национальной федерацией.

Еще один представитель сборной Таджикистана — Нурали Эмомали — попал в скандал из-за отказа от рукопожатия с соперником из Израиля Барухом Шмаиловым. Кстати, мать израильского спортсмена Эльза Амирамова является уроженкой российского города Дербента.

4. Чикунова опередила олимпийскую чемпионку

Звездная российская брассистка Евгения Чикунова во время Кубка России в Екатеринбурге превзошла на стометровке брассом результат Татьяны Смит из ЮАР, которая победила на Играх-2024 на той же дистанции. В Париж лидер нашего плавания не поехала из-за позиции национальной федерации по поводу получения нейтрального статуса. Правда, сама Чикунова теперь говорит, что после Олимпиады может попытаться пробиться на международные старты самостоятельно.

5. Переживания из-за триатлона и фекальной Сены

Утром в среду организаторы Олимпиады открыли олимпийскую трассу для триатлона в акватории Сены, заявив, что качество воды, наконец, удовлетворяет санитарным нормам. Однако накануне, после переноса мужских стартов, было много переживаний и критики французских политиков, которые из-за своего упрямства обрекли спортсменов на неопределенность и заставили ждать замены триатлона на дуатлон.

Тем временем известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» заявил, что вместо поиска фекалий в Сене нашим политикам и СМИ стоит больше думать о развитии спорта в России.

6. Первое золото Парижа для зевающей Симоны Байлз

Женская сборная США по спортивной гимнастике с огромным отрывом от соперниц стала чемпионом в командном многоборье. Свое пятое олимпийское золото в составе американок оформила знаменитая Симона Байлз. Преимущество заокеанских гимнасток над итальянками и бразильянками было так велико, что главная звезда парижского турнира могла позволить себе вальяжно зевать около площадки — эти кадры обошли все соцсети.

7. В мужском футболе завершился групповой этап

Сборная Украины по футболу возвращается домой после поражения в решающем матче против аргентинцев со счетом 0:2. В Париже команда Руслана Ротаня уступила Ираку (1:2) и победила Марокко (2:1). Но этого единственного успеха оказалось недостаточно для выхода в плей-офф.

Помимо аргентинцев, путевки в четвертьфинал во вторник оформили команды Франции, США, Марокко, Парагвая и Египта. В четвертьфиналах в пятницу, 2 августа, сыграют: Марокко — США (16:00), Япония — Испания (18:00), Египет — Парагвай (20:00), Франция — Аргентина (22:00).

8. Вспышка ковида в Олимпийской деревне

Ряд олимпийцев выбыли из строя из-за положительного теста на коронавирус, и количество заразившихся растет. Особенно тревожная ситуация в плавании, где заболели звездный британец Адам Пити и австралийка Лани Паллистер. Также из-за ковида снялся с Олимпиады немецкий десятиборец Мануэль Эйтель.

9. Продолжаются скандалы в фехтовании

Сборная Италии подала жалобу на действия судьи во время финального поединка в мужском личном турнире рапиристов. Итальянцы считают, что их спортсмен Филиппо Маччи должен был забирать золото, но у него украли победу. В финале Маччи уступил победителю прошлой Олимпиады Чун Ка-Лонгу, выступающему за Гонконг.

10. Грандиозный кадр с соревнований по серфингу

Во вторник весь мир облетели кадры с празднованием бразильского серфера Габриэля Медины. Спортсмен после своего выступления взлетел над волной, оторвался от серфа и словно застыл в воздухе. Фото, сделанное французом Жером Бруйе, пока стало самым крутым на этой Олимпиаде. Быть может, ничего сильнее на Играх-2024 снять уже не получится. И тогда лучший снимок будет сделан в 16 тысячах километров от Парижа.