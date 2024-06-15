МОК запланировал Олимпийские киберспортивные игры. Почему они рискуют провалиться?

В Международном олимпийском комитете пытаются играть на территории, которую не знают.

Международный олимпийский комитет (МОК) перешел от слов к делу — президент организации Томас Бах объявил о создании Олимпийских киберспортивных игр (Olympic Esports Games), которые, по идее, должны привлечь к олимпийскому движению представителей молодого поколения, а заодно помочь освоить очень перспективный и бурно развивающийся рынок. Вот только кажется, что попытка «подмять» под себя киберспортивное движение, которое прекрасно чувствует себя и без олимпийской привязки, вряд ли увенчается успехом, а только усилит хаос.

Попытка идти в ногу с цифровой революцией

Бах и раньше озвучивал эту идею, но теперь она утверждена исполкомом МОК официально. «Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции. Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», — заявил Бах.

Томас Бах. Фото AFP

Это решение исполкома должно быть одобрено на предстоящей 142-й сессии МОК, которая пройдет в июле в Париже. Но в МОК уже сообщили, что переговоры по поводу хозяина первых в истории Олимпийских киберспортивных игр ведутся, а объявление последует практически сразу после того, как будут улажены все формальности. Подчеркивается, что Олимпийские киберспортивные игры будут развиваться как отдельное направление, их не собираются интегрировать в классические Олимпийские игры. По слухам, дебютные соревнования могут состояться в Японии. Когда? Ранее Бах называл 2025 или в крайнем случае 2026 год.

МОК уже довольно давно, с 2017 года, пытается «заигрывать» с киберспортом, но за семь лет не достиг каких-то серьезных успехов на этом направлении. Причина интереса со стороны международных олимпийских чиновников понятна — аудитория привычных Олимпийских игр стареет, а молодежь относится к этим соревнованиям с куда меньшим интересом. Не помогает даже введение в программу популярных у подрастающего поколения видов спорта вроде BMX или брейкинга. Не самое приятное послевкусие оставила в 2023 году и Олимпийская неделя киберспорта в Сингапуре, которая была раскритикована киберспортивным сообществом за странный выбор игр. Многих удивляло, что ставка делается в том числе на непопулярные мобильные игры.

Всего лишь нишевый киберспорт

Отчасти МОК можно понять, поскольку популярные шутеры противоречат олимпийским идеям, так как можно говорить о пропаганде насилия. Поэтому на данный момент выбран другой путь. «Наше внимание в киберспорте сосредоточено на виртуальных видах спорта, которые включают физическую активность, такую как езда на велосипеде, гребля и даже тхэквондо в электронной форме», — заявлял в прошлом году Бах. Дав понять, что физическая нагрузка спортсменов, преодолевающих «Тур де Франс» на симуляторе, равна нагрузке спортсменов в реальности.

Фото Getty Images

Что ж, виртуальный велоспорт нынче действительно набирает обороты, по нему даже проводится чемпионат мира, но это скорее исключение из правил. И к тому же виртуальные велогонки — это отнюдь не любимое увлечение тинейджеров. А виртуальная гребля или тхэквондо при всем уважении — тем более. И шесть миллионов зрителей, которыми хвастаются в МОК по итогам Олимпийской киберспортивной недели в Сингапуре, мягко говоря, не слишком большая аудитория.

В этой связи концепция фиджитал-спорта — уникальных соревнований на стыке классического спорта, киберспортивных дисциплин и современных технологий — выглядит более инновационно перспективно. Именно в таком формате были в Казани проведены в начале 2024 года Игры будущего. То есть здесь был найден новый формат, а в МОК хотят завоевать уже имеющуюся аудиторию традиционного, образно выражаясь, киберспорта. Причем только в отдельной, не самой популярной нише.

Это вряд ли принесет желанный эффект в виде новой аудитории десятков или сотен миллионов молодых людей. По сути, в мире киберспорта просто появится еще один игрок, где Олимпиада, как в тех же сноуборде, скейтбординге или гольфе, отнюдь не является вершиной пирамиды, а только одним из кирпичиков. И к тому же олимпийская магия здесь не действует, для привлечения лучших требуются солидные призовые, что вроде как совсем не по-олимпийски.

В этом плане куда более перспективным выглядит Кубок мира по киберспорту, который пройдет в августе этого года в Эр-Рияде. Размах мероприятия поражает — 19 видов киберспорта в программе и рекордный призовой фонд в 60 миллионов долларов. Так что олимпийский киберспорт на этом фоне выглядит нишевым продуктом с не самыми радужными перспективами.