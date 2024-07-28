Призер ЧМ по плаванию Пригода рассказал, что следит за выступлениями Сомова на Олимпиаде

Призер чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода оценил результат Евгения Сомова на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Париже.

Сомов завершил выступление на полуфинальной стадии, показав 13-е время с результатом 1 минута ровно.

«Слежу за всей Олимпиадой в целом и за Евгением Сомовым в том числе. Интересны как мужские баталии, так и женские. Считаю выступление Евгения достойным. Он вел борьбу, плыл наравне со всеми, видна была тактика. Это опыт, который даст ему стимул плавать дальше. Я всегда выступаю за конкуренцию и рад соперничеству, ведь именно это рождает результат.

Буду рад совместным выступлениям с Евгением. Будет ли плюсом его присутствие на соревнованиях в России или нет — судить не мне, но конкуренция в стране на хорошем уровне», — цитирует Пригоду Metaratings.ru

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. До участия в ней в нейтральном статусе допущены 15 российских спортсменов.