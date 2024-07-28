МОК извинился за скандальную церемонию открытия Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения из-за «определенных моментов» на церемонии открытия Игр-2024 в Париже.

«МОК принял к сведению и приветствует разъяснения, данные оргкомитетом Игр в Париже относительно церемонии открытия», — говорится в посте МОК в социальных сетях.

Ранее в воскресенье на ежедневном брифинге представитель оргкомитета заявил, что у них никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Также он выразил сожаление, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.