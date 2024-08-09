Восемь забитых мячей и новый триумф вслед за Евро-2024.

Тридцать два года — с момента введения возрастных ограничений — Европа не выигрывала олимпийское золото. В 1992-м Испания взяла титул на домашних Играх в Барселоне, и тогда казалось, что доминированию Старого Света ничего не угрожает. После Олимпиады-1928, когда Уругвай в переигровке взял верх над Аргентиной, Европа выиграла тринадцать турниров подряд. Потом — как отрезало. Нигерия, Камерун, Мексика, завоевавшие по два золота Аргентина и Бразилия — эпохой европейского безвременья не воспользовались только представители Азии и Океании.

Сейчас же финал Испании и Франции казался предопределенным. Об этом заговорили в тот самый момент, когда «Красная фурия» завершила групповой турнир смешанным составом и, пропустив на первую строчку Египет, исключила встречу с хозяевами вплоть до финала на «Парк де Пренс». Испания там, кстати, начинала свой путь, а Санти Дения перед стартом признался, что мечтает вернуться сюда 9 августа. От тренера, который входил в штаб сборной на предыдущих — серебряных для испанцев — Играх, иного и не ждали.

Если хотите, это было делом чести как для Санти, так и для его бывшего шефа на токийской Олимпиаде Луиса де ла Фуэнте. Победитель Евро-2024 напутствовал сборную перед поездкой в Париж и, естественно, был в пятницу на трибуне. Но сначала он увидел какую-то неправильную Испанию. Излишне робкую и осторожную. Она не может быть такой по определению, и результат получился ожидаемым, когда защитник в панике вынес мяч из штрафной точно на ногу Мийо. Тому самому футболисту, который спровоцировал потасовку с аргентинцами по окончании четвертьфинала своим слишком эмоциональным празднованием рядом со скамейкой соперника и заработал дисквалификацию на полуфинал.

Впрочем, Франция вела в счете всего семь минут. Она зачем-то откатилась назад и позволила Испании стать «Фурией». В своем привычном состоянии та смела оборону «Трехцветных», а де ла Фуэнте был в восторге, когда первый ответный гол соорудили два чемпиона Европы — Алекс Баэна и Фермин Лопес. На волне успеха Фермин отличился на добивании после отраженного вратарем удара Абеля Руиса, а Баэна не оставил голкиперу шансов роскошным по исполнению штрафным. Испанцы своим десятиминутным отрезком задали работы статистикам, которые выяснили: в прошлой раз в олимпийских финалах одна команда забивала до перерыва три мяча более века назад — в 1912 году!

Фермин Лопес забивает гол в ворота сборной Франции. Фото AFP

Если бы Рест не отбил ногой удар разрывавшего левый фланг Миранды, все могло закончиться к перерыву. Однако вратарь выручил, а трибуны реанимировали хозяев эмоциональным исполнением «Марсельезы». Концовка первого тайма вылилась в полноценный штурм, по ходу которого забить могли два самых ярких игрока французской сборной — Матета и Олисе. И это был тот случай, когда «Парк де Пренс» впервые не радовался сейвам голкипера «ПСЖ» Арнау Тенаса.

Хозяева не забили в концовке первого тайма. Потом — в начале второго (попадание Коне в перекладину). Когда же Тенас потащил удар из центра штрафной, хотелось назвать его непробиваемым. Только команда Тьерри Анри осталась верна себе — она прибавляла по ходу вторых таймов на протяжении всего турнира, и финал не стал исключением.

Традиционно качественными получились и замены. Одноклубник Александра Головина в «Монако» Аклиуш добавил игре творчества и каким-то неуловимым движением переправил мяч в сетку после штрафного Олисе. А другой джокер — Калимуэндо — на 90-й минуте заработал пенальти. Причем арбитр не увидел фола Турриентеса, но ошибку исправил ВАР. И ведь виновник 11-метрового (и пятого на турнире гола Матета) мог исправиться и отменить овертайм, но удар одноклубника Захаряна по «Реал Сосьедад» остановила перекладина.

Жан-Филипп Матета реализует пенальти в ворота Испании. Фото AFP

Будем считать, что каркас ворот оказался за то, чтобы этот великолепный матч продлился еще на тридцать минут. Или это судьба Испании — устраивать триллеры в олимпийских финалах. В 1992-м она уступала Польше, но вырвала победу на 90-й минуте (3:2). В 2000-м упустила преимущество в два мяча (2:2) и проиграла Камеруну в серии пенальти, а три года назад пропустила решающий гол от зенитовца Малкома во втором дополнительном тайме (1:2).

Только за одного битого двух небитых дают, и повторять ошибки своих предшественников испанцы не стали. Давление находившихся на эмоциональном подъеме французов выдержали, а чемпионская комбинация — с классным пасом Бернабе и изящной подсечкой Камельо — стала симбиозом хладнокровия и красоты. И уже вишенка на торте — голевой пас Тенаса на 120-й минуте на Камельо.

Это год Испании! А французам остается утешиться первыми за сорок лет олимпийскими медалями. Они были хороши, но не столь прекрасны, как «Красная фурия».