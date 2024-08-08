Матч за третье место в рамках футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года пройдет в четверг, 8 августа. Сборные Египта и Марокко сыграют на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже. Ключевые события матча будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеоплеер с трансляцией матча для жителей России доступен на сайте МОК.

В полуфинале олимпийского турнира сборная Египта проиграла Франции 1:3 (0:2 д. вр.), а команда Марокко уступила Испании (1:2).

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счетом 2:1.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе «Олимпиада» сайта «СЭ».