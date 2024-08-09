Нидерланды и Китай сыграют в финале олимпийского турнира по хоккею на траве 9 августа

В пятницу, 9 августа, на Олимпиаде в Париже разыграют медали в женском хоккее на траве. В финальном матче сыграют сборные Нидерландов и Китая. Все матчи турнира проходят на стадионе «Ив дю Мануар» в пригороде Парижа Коломбе. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.