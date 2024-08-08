Сборная Нидерландов завоевала золотую медаль в хоккее на траве на Олимпиаде-2024
Сборная Нидерландов в финале турнира хоккея на траве Олимпиады-2024 обыграла в серии пенальти Германию.
В основное время команды забили по одному мячу. В серии пенальти точнее были голландцы — 3:1.
Сборная Нидерландов в третий раз взяла золото в хоккее на траве в истории Олимпийских игр (1996, 2000). Также у голландцев 4 серебра и 3 бронзы.
Хоккей на траве
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Финал
Германия — Нидерланды — 1:1 (0:0) ОТ Пенальти — 1:3.
«Yves-du-Manoir Stadium».
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