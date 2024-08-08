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Хоккей на траве

Париж-2024

Сегодня, 21:51

Сборная Нидерландов завоевала золотую медаль в хоккее на траве на Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Нидерландов в финале турнира хоккея на траве Олимпиады-2024 обыграла в серии пенальти Германию.

В основное время команды забили по одному мячу. В серии пенальти точнее были голландцы — 3:1.

Сборная Нидерландов в третий раз взяла золото в хоккее на траве в истории Олимпийских игр (1996, 2000). Также у голландцев 4 серебра и 3 бронзы.

Хоккей на траве

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Финал

Германия — Нидерланды — 1:1 (0:0) ОТ Пенальти — 1:3.

«Yves-du-Manoir Stadium».

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