Сборная Нидерландов по хоккею на траве обыграла ЮАР, Австралия оказалась сильнее Аргентины на Олимпиаде
Сборная Нидерландов по хоккею на траве обыграла команду ЮАР в первом туре группы А — 5:3.
В параллельном матче Австралия минимально обыграла Аргентину в группе B — 1:0.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.
Хоккей на траве
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Группа A
Нидерланды — ЮАР — 5:3 (4:1)
Группа B
Австралия — Аргентина — 1:0 (1:0)
«Yves-du-Manoir Stadium».
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