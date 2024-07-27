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Париж-2024

Сегодня, 15:46

Сборная Нидерландов по хоккею на траве обыграла ЮАР, Австралия оказалась сильнее Аргентины на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Сборная Нидерландов по хоккею на траве обыграла команду ЮАР в первом туре группы А — 5:3.

В параллельном матче Австралия минимально обыграла Аргентину в группе B — 1:0.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Хоккей на траве

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Нидерланды — ЮАР — 5:3 (4:1)

Группа B

Австралия — Аргентина — 1:0 (1:0)

«Yves-du-Manoir Stadium».

Олимпиада
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