Сборная Нидерландов по хоккею на траве обыграла ЮАР, Австралия оказалась сильнее Аргентины на Олимпиаде

Сборная Нидерландов по хоккею на траве обыграла команду ЮАР в первом туре группы А — 5:3.

В параллельном матче Австралия минимально обыграла Аргентину в группе B — 1:0.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

Хоккей на траве

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Нидерланды — ЮАР — 5:3 (4:1)

Группа B

Австралия — Аргентина — 1:0 (1:0)

«Yves-du-Manoir Stadium».