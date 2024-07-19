Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Хоккей на траве

Париж-2024

Сегодня, 10:03

Австралийский спортсмен пожертвовал пальцем ради участия в Олимпиаде-2024

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мэтт Доусон.
Фото Global Look Press

Член сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон пошел на ампутацию пальца, чтобы принять участие в Олимпийских играх в Париже.

Перед отъездом на Игры 30-летний спортсмен сломал безымянный палец на правой руке и пошел на ампутацию верхней фаланги.

«У меня было мало времени, чтобы принять решение. Но теперь я смогу не только сыграть в Париже, но и полноценно жить дальше», — приводит слова Доусона 7News.

Доусон является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://rsport.ru/20240719/palets-1960629634.html?in=l
0
Читайте также
Стало известно, что Хабиб говорил Конору во время и после боя
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
В Госдуме рассказали о двойной индексации страховых пенсий в 2025 году
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией РФ
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Откройте глаза на свое будущее