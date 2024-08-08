Игрок сборной Австралии по хоккею на траве прокомментировал свой арест из-за кокаина на Олимпиаде в Париже

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Томас Крейг прокомментировал свое задержание на Олимпиаде-2024 в Париже.

Во вторник, 6 августа французская полиция арестовала спортсмена за покупку кокаина.

«В первую очередь я хотел бы извиниться за то, что произошло в последние сутки. Я совершил ужасную ошибку и беру полную ответственность за содеянное. Мои действия — только мои, и ни в коем случае не отражают ценности моей семьи, партнеров по команде, друзей, моего вида спорта и олимпийской сборной Австралии. Я всех подвел и глубоко извиняюсь», — приводит BBC слова Крейга.

Крейг был задержан полицией Парижа с одним граммом кокаина. По законам Франции, люди, у которых обнаружено менее пяти граммов запрещенного вещества, могут быть оштрафованы на 150 евро. 28-летний спортсмен вышел на свободу вечером в среду, 7 августа без штрафа и не получил ни штрафа, ни судимости.

Сборная Австралии по хоккею на траве дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Париже, в котором уступила Нидерландам (0:2).