9 августа продолжится турнир по боксу на Олимпийских играх в Париже

В пятницу, 9 августа продолжится мужской и женский турниры по боксу на Олимпийских играх в Париже. В программе соревновательного дня финалы среди мужчин в категории до 71 кг и до 92 кг, а также среди женщин до 50 кг и до 66 кг.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Бокс на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

22.30 Мужчины, до 71 кг. Финал

22.47 Женщины, до 50 кг. Финал

23.34 Мужчины, до 92 кг. Финал

23.51 Женщины, до 66 кг. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.