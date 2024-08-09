Войцеховский назвал издевательством над спортом выступление боксерши Хелиф на Олимпиаде

Российский боксер Василий Войцеховский поделился мнением о выступлении алжирки Иман Хелиф на боксерском турнире на Олимпиаде в Париже.

«В моменте подумал, что сам готов поехать и побоксировать с этим спортсменом с повышенным тестостероном. Но сама Олимпиада, по сути, не вызывает никакого интереса, это издевательство над спортом. Это превратилось в открытую пропаганду сатанистских взглядов. Надеюсь, что мы сможем провести свои Игры, где будет честная спортивная борьба, не будет богохульства и кощунства. Мы объединим весь мир традиционными ценностями», — приводит ТАСС слова Войцеховского.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.