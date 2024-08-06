Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бокс

Париж-2024

Сегодня, 17:50

Аминева — о брошенном вызове интерсекс-боксеру из Алжира: «Пока ждем ответ»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка России по боксу Азалия Аминева рассказала «СЭ», какую реакцию она получила на видео, в котором бросила вызов Иман Хелиф из Алжира. В 2023 году Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира из-за повышенного уровня тестостерона. Однако МОК допустил алжирку до Олимпиады в Париже.

— Как пришла в голову идея, чтобы записать видео и обратиться к Иман Хелиф?

— Решение было принято после просмотра поединка Иман с итальянкой Анджелой Карини. Мне стало просто жалко всех спортсменок, которые когда-либо боксировали с Иман и проигрывали. Решила кинуть вызов и ответить за всех девчонок.

— Ожидали, что это видео так разлетится?

— Нет. Стало прямо грандиозно. Люди поделились на три категории. Одна встала на защиту меня и всех девушек-боксеров. Другая категория встала на сторону Иман. Они писали кучу негативных комментариев мне в социальные сети. Третья категория — это люди, которые бы с удовольствием посмотрели на этот поединок.

— Как на критику реагируете?

— Спокойно. Ругаться ни с кем не собираюсь. Каждый человек имеет свое мнение и право его высказывать.

— От Иман ничего не получили?

— Нет. Пока ждем ответ.

Азалия Аминева и&nbsp;Иман Хелиф. «Решила ответить за всех девчонок». Чемпионка России бросила вызов интерсекс-боксеру и дала интервью «СЭ»

1
0
Читайте также
Американского тренера отстранили от Олимпиады-2024 из-за обвинений в домогательствах
Биография Эдварда Била: история жизни и что с ним происходит сейчас
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В МОК заявили, что боксеры, которые участвуют в гендерном споре, останутся на Олимпийских играх

Российская боксерша — о бое с интерсекс-спортсменкой Иман Хелиф: «Ничего сверхъестественного в ее ударах не было»
Новости
RSS RSS
Все новости