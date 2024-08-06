Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бокс

Париж-2024

Сегодня, 10:20

В МОК заявили, что боксеры, которые участвуют в гендерном споре, останутся на Олимпийских играх

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что две женщины, оказавшиеся в центре гендерного спора на Олимпийских играх в Париже, будут участвовать в соревнованиях до тех пор, пока будут побеждать, поскольку они соответствуют всем критериям допуска.

Представительница Алжира Иман Хелиф и двукратная чемпионка мира из Тайваня Линь Юй-тин, которые дошли до полуфинала в своих весовых категориях, были допущены к участию в Играх, несмотря на дисквалификацию на чемпионате мира 2023 года.

«Эти спортсменки участвовали в соревнованиях на высшем уровне в течение шести лет без каких-либо проблем, — цитирует Адамса ТАСС. — Эти женщины были допущены к соревнованиям и остаются допущенными к соревнованиям».

Обе спортсменки уже обеспечили себе как минимум бронзовую медаль. Хелиф, чей бой с Анджелой Карини в первом раунде продлился 46 секунд, после чего итальянка решила прекратить бой, встретится с представительницей Таиланда Джанджем Суваннафенг. Линь в среду встретится с турчанкой Эсрой Кахраман Йылдыз.

Отец Хелиф, Амар, сказал агентству Reuters, что гордится своей дочерью и верит, что она завоюет медаль для Алжира.

Источник: ТАСС
Бокс
МОК
5
Читайте также
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Парагвайскую пловчиху выгнали из сборной за ночевку за пределами Олимпийской деревни
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Врач перечислила пять самых вредных завтраков
СК переквалифицировал дело об избиении чемпиона РФ по боксу на покушение на убийство
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская боксерша Аминева вызвала на бой провалившую гендерный тест Хелиф
Новости
RSS RSS
Все новости