Кенийке Фейт Кипьегон, вернули серебряную медаль Олимпийских игр после обжалования дисквалификации

Кенийская бегунья Фейт Кипьегон после апелляции федерации Кении восстановлена в списке призеров забега на 5000 метров на Олимпийских играх-2024.

30-летняя спортсменка преодолела дистанцию со вторым временем, но была дисквалифицирована за явное препятствие соперницам. Ее лишили серебряной медали. Однако кенийская делегация обжаловала эту дисквалификацию.

Таким образом, пьедестал на этой дистанции выглядит так: Беатрис Чебет (Кения), Фейт Кипьегон (Кения) и Сифан Хассан (Нидерланды).