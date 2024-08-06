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Париж-2024

Сегодня, 07:20

Дюплантис — о Лавиллени: «Вы так много сделали для моего успеха»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис рассказал о влиянии француза Рено Лавиллени на его карьеру.

«Вы так много сделали для моего успеха, прямо и косвенно. По многим причинам, о которых вы даже не подозреваете. Это не поддается описанию. Вы зажгли этот огонь в сердце маленького ребенка. И я надеюсь стать для детей, занимающихся прыжками с шестом, тем, кем вы были для меня. Говорят, что не стоит встречаться со своими кумирами, но для меня все сложилось как нельзя лучше», — приводит слова Дюплантиса RMC Sport.

Арман Дюплантис. Дюплантис соревнуется с законами физики. Есть новый мировой рекорд!

24-летний Дюплантис на Олимпийски играх-2024 в Париже установил олимпийский рекорд (6,10 метра) и мировой (6,25).

Швед стал двукратным олимпийским чемпионом: на Играх-2020 в Токио он также завоевал золотую медаль.

легкая атлетика
Олимпиада
Арман Дюплантис
Рено Лавиллени
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