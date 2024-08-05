Дюплантис на Играх-2024 установил мировой рекорд по прыжкам с шестом

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис на Играх-2024 в Париже установил сразу два новых рекорда.

После завоевания золотой медали 24-летний швед сначала исполнил прыжок на 6,10 метра, а затем на 6,25 метра, установив новый мировой рекорд. Ранее олимпийский рекорд принадлежал бразильцу Тиагу Бразу (6,03 метра). Мировой рекорд в 6,24 метра принадлежал Дюплантису, который он установил на Бриллиантовой лиге в 2024 году.

Дюплантис стал двукратным олимпийским чемпионом: на Играх-2020 в Токио он также завоевал золотую медаль.