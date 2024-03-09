Валуев: «Страх у МОК перед российскими спортсменами очень высок»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) притесняет российских атлетов.

Ранее стало известно, что организация обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже 19 марта.

«Что стало с олимпийским движением? Нас всячески принуждают не ехать и не смотреть Олимпиаду. Они не хотят видеть, как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК. Страх перед нашими спортсменами у них очень высок. И мы покажем, на что мы способны, когда вернемся. А пока у нас есть очень конкурентные и хорошие соревнования», — цитирует Валуева Sport24.

8 декабря 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.