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9 марта, 21:53

Валуев: «Страх у МОК перед российскими спортсменами очень высок»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) притесняет российских атлетов.

Ранее стало известно, что организация обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже 19 марта.

«Что стало с олимпийским движением? Нас всячески принуждают не ехать и не смотреть Олимпиаду. Они не хотят видеть, как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК. Страх перед нашими спортсменами у них очень высок. И мы покажем, на что мы способны, когда вернемся. А пока у нас есть очень конкурентные и хорошие соревнования», — цитирует Валуева Sport24.

8 декабря 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: Sport24
Олимпиада
Николай Валуев
МОК
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