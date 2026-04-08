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Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

8 апреля, 16:05

Коростелев: «Мне говорили люди, что начали смотреть лыжные гонки после заявления порноактрисы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарик Агаларов

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем высказывании про смартфоны.

— На Олимпиаде-2026 от тебя была шикарная и не совсем цензурная фраза про презервативы и смартфоны, которая стала мемом. Теперь смартфоны подарили!

— Но за первым придется сходить в магазин! (Смеется.) Получился большой мем, мне показалось это забавным. Ски-альпинист Никита Филиппов приехал на Олимпиаду позже, он не был в курсе, что ничего не выдают. И я это процитировал — оно разошлось.

— Удивило, что это вышло за пределы спортивного мира?

— Это классно! Я за то, чтобы любыми правдами и неправдами привлекать народ к спорту. Ко мне подходили люди и говорили, что начали смотреть лыжные гонки после заявления порноактрисы. Увидели ее слова, удивились, зашли: «Ой, как классно! Можно посмотреть гонки».

Во время Олимпиады Коростелев пошутил в своем Telegram-канале о дефиците презервативов в Олимпийской деревне. Филиппов в ответ на это заявил, что привез их с собой и готов поделиться с лыжником.

Савелий Коростелев.«После Олимпиады сообщений от поклонниц стало чуть больше, чем ноль». Интервью Коростелева

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Савелий Коростелев
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