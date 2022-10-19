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Сегодня, 10:49

В Госдуме РФ отреагировали на заявление Томаса Баха: «Остальные могут политизироваться, а нас надо исключать?»

Дмитрий Барулев
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова президента МОК Томаса Баха, который заявил, что рекомендации международным федерациям не допускать к своим соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии остаются актуальными.

«Это рекомендации, а не приказ. Все остается, как было. Он сказал, что они не хотят, чтобы соревнования стали политическим поприщем для ряда людей, в том числе политиков. Но это неправильно. Почему это только по отношению к России и Белоруссии? Все остальные могут политизироваться, а нас надо исключать? Бах говорит про то, что если федерация может обеспечить то, что спортсмены могут выходить на старт без срывов, украинцы не будут бастовать, то можно проводить соревнования. Теннисная федерация пока держится. Видимо, Баха просят систематически делать это заявление, чтобы это оставалось в повестке у иностранных граждан. Он должен периодически напоминать об этом миру», — сказала Журова «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.

Светлана Журова
Томас Бах
МОК
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