Роман Власов: «Я опасаюсь заражения. Но перенос Олимпиады расстроил»

Олимпийский чемпион Рио борец Роман Власов рассказал «СЭ» о своих эмоциях от переноса Олимпиады. Сегодня МОК решил перенести Игр в пределах года от запланированного начала, точная дата пока неизвестна.

— Расстройство есть, столько готовились, работали. За 10 дней до турнира за олимпийские лицензии узнали о коронавирусе. Настрой был взять лицензию, и спокойно ехать на Игры. Но, учитывая обстоятельства, от нас ничего не зависит. Зато это время можно провести с пользой. Теперь задача — нормально отреагировать, не впадать в уныние, никто эту Олимпиаду у нас не заберет. Нужно готовиться к новому отбору внутри страны, новому регламенту, будем ждать решений. Виолетта (Колобова, фехтовальщица, жена Романа. — Прим. «СЭ») уже попала на Олимпиаду, она больше меня расстроена.

Из-за коронавируса тревожно, конечно. Я специально в Сочи поехал, чтобы не заразиться дома в Новосибирске. Я вижу положительную динамику, многие выздоровели, в Сочи зараженных почти нет, вроде бы вакцину разработали. Но если есть угроза жизни, есть смерти и заражения, надо переносить. Олимпиада — это праздник, без зрителей она не имеет смысла.

Дело ВАДА теперь успеют рассмотреть и могут не пустить Россию? Мне кажется, последняя история с коронавирусом перекрыла антидопинговые скандалы. Мы были уверены, что никаких препятствий поездке на Олимпиаду не будет. Поводов мы не давали и были уверены в успешном выступлении в Токио. (Дмитрий Кузнецов)

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо А вторник провели телефонную конференцию, на которой официально договорились о переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте