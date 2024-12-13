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Коган об избрании Дегтярева в ОКР: «Это принесет плоды для развития спорта и фигурного катания в частности»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган в разговоре с «СЭ» отреагировал на избрание министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России.

«Федерация фигурного катания выдвинула Дегтярева на пост президента ОКР. Естественно, мы поддерживаем его избрание. Уверен, что это принесет плоды для развития спорта и фигурного катания в частности. Совмещение? Это нужно, чтобы консолидировать все усилия для решения экстраординарных задач», — сказал Коган «СЭ».

Выборы прошли в пятницу, 13 декабря, во время ежегодного Олимпийского собрания в штаб-квартире ОКР. За избрание Дегтярева проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.

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