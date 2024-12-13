Белозеров, Мазепин, Тимченко и Фрадков избраны вице-президентами ОКР

Олег Белозеров, Дмитрий Мазепин, Александр Никитин, Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Марат Филиппов и Петр Фрадков избраны вице-президенты Олимпийского комитета России (ОКР).

За кандидатуры вице-президентов проголосовали 160 делегатов, четверо воздержались, один проголосовал против.

В исполком ОКР были выбраны Евгений Архипов, Олег Белозеров, Виктор Березов, Юрий Борзаковский, Наталия Гарт, Николай Гуляев, Михаил Дегтярев, Александр Дюков, Роман Крамарь, Дмитрий Мазепин, Виктор Майгуров, Ильгар Мамедов, Михаил Мамиашвили, Александр Никитин, Наталья Паршикова, Анатолий Пегов, Александр Попов, Аркадий Ротенберг, Дмитрий Свищев, Антон Сихарулидзе, Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев, Геннадий Тимченко, Владислав Третьяк, Марат Филиппов, Петр Фрадков, Сергей Цой, Станислав Шевченко и Сергей Шишкарев.

Генеральным директором ОКР был избран Роман Крамарь, генеральным секретарем стал Виктор Березов.

Ранее на собрании министр спорта РФ Михаил Дегтярев был избран президентом ОКР. За его избрание проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.