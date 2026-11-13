Конькобежка Коржова заняла пятое место на этапе Кубка мира в Пекине

Российская конькобежка Ксения Коржова заняла пятое место на дистанции 3000 метров в дивизионе А на первом этапе Кубка мира в Пекине.

Победу одержала трехкратный призер Олимпийских игр 2026 года норвежка Рагне Виклунд, показавшая результат 3 минуты 58,75 секунды. Коржова уступила победительнице 6,81 секунды.

Второе место заняла олимпийская чемпионка 2026 года нидерландка Марейке Груневауд с отставанием 0,31 секунды. Третьей финишировала ее соотечественница Йой Бене (+2,65 секунды).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.