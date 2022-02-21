Тутберидзе написала об Олимпиаде, Большунов попрощался с Пекином, вратарь Федотов обратился к болельщикам

Тренер фигуристов Тутберидзе и вратарь хоккейной сборной Федотов обратились к болельщикам после Олимпиады

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Анна Щербакова сделала несколько фото на память о триумфальной для себя Олимпиады.

Король лыж Александр Большунов не дождался своей последней награды для фото на стадионе — медаль он получил на закрытии. Ну ничего, всегда можно сделать еще одно, уже с полным комплектом.

Алина Загитова подвела итоги Олимпиады.

Йоханнес Клебо не очень доволен окончанием Олимпийских игр. Все из-за отравления и вынужденного челночного бега по маршруту «кровать-туалет».

В жизни Дарьи Клишиной случилось большое счастье. Легкоатлетка не стала скрывать свой округлившийся животик.

Лыжница Вероника Степанова прославилась на этой Олимпиаде. После золотой эстафеты и приглашения в «Вечерний Ургант» ее точно знает вся страна.

Гимнастка Ангелина Мельникова радует сумасшедшими фото из отпуска.

Федор Смолов свеж и моден, как и всегда.

Голкипер хоккейной сборной Иван Федотов, ставший одним из лучших игроков Олимпиады, душевно поблагодарил всех за поддержку.

Этери Тутберидзе подвела итоги Олимпиады детальным разбором.