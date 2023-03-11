«Муж оказался не моим человеком». Роман звезды гимнастики с бобслеистом не выдержал испытания временем

История любви и расставания Алии Мустафиной и Алексея Зайцева.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина и серебряный призер чемпионата Европы по бобслею Алексей Зайцев познакомились в 2015 году, пожалуй, в далеко не самом романтичном месте — больнице. Оба спортсмена попали туда с травмами. Алие предстояла операция на колене, а Алексей восстанавливался после надрыва приводящей мышцы бедра. Девушка сильно переживала из-за хирургического вмешательства, а бобслеист как раз развлекал и успокаивал именитую гимнастку. И это их сильно сблизило. Уже в больнице Алексей начал ухаживать за Мустафиной. Он дарил ей цветы и различные сладости.

Алия Мустафина и Алексей Зайцев. Фото Соцсети

Свадьба

Отношения развивались стремительно, Новый год влюбленные встретили вдвоем. Их отношениям не помешало даже то, что они были действующими спортсменами. А значит, приходилось много ездить по сборам и пропадать на тренировках. Осенью 2016 года пара узаконила свои отношения. Свадьбу сыграли в Краснодаре, откуда родом Зайцев.

В 2017 году Мустафина впервые стала мамой. Она родила девочку Алису. Казалось, в молодой семья царит идиллия. Спортсмены подтверждали это большим количеством совместных фотографий. При этом оставаться долго в декретном отпуске гимнастка не планировала, практически сразу после родов Алия приступила к тренировкам. Алексей же просил спортсменку не торопиться с возобновлением карьеры, а насладиться материнством. Тогда-то, вероятно, между ними начались первые разногласия.

Алия Мустафина и Алексей Зайцев. Фото Соцсети

Развод

Спустя год, в 2018-м, после рождения ребенка Мустафина приняла решение подать на развод. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

«Причины развода как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу. Мы расстались, потому что так будет лучше для нас обоих. Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь», — сообщила Мустафина в соцсети.

Эта новость стала шоком для поклонников гимнастки. Что послужило истинной причиной развода, ни Мустафина, ни Зайцев так и не сообщили. Многие СМИ уверены, что звезда спортивной гимнастики не смогла простить своему мужу интрижку.

Отец Алии Фаргат Мустафин подтверждал, что инициатором развода была именно его дочь.

«Оба дурью маются. Да еще с характером. Алия говорит, что у нее любовь прошла. Лешка хотел сохранить семью. Но Алия уперлась — ни в какую. Она у меня упрямая, всегда на своем стоит. Видимо, он ее чем-то обидел. Говорил ему: «Ты же мужик, научись общаться с женой. Чтобы она тебя понимала». Но учить их жизни бесполезно», — признавался Мустафин в интервью «Экспресс газете».

После развода

Молодые родители ради дочери сохранили приятельские отношения. Зайцев регулярно видится с Алисой и помогает ее воспитывать.

В 2021 году бобслеист женился во второй раз. Его избранницей стала девушка Алена Глухова, которая очень похожа на Мустафину. Он продолжил соревноваться на высшем уровне, в частности выступал в качестве разгоняющего на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Алексей Зайцев со второй женой Аленой Глуховой. Фото Соцсети

Алия же завершила карьеру и перешла на тренерскую работу. Пробует себя и в качестве спортивного арбитра. Замуж во второй раз пока не вышла. После развода гимнастка вела достаточно закрытый образ жизни. В 2022 году она появилась на экранах телевидения и нескольких мероприятиях, где ее не сразу узнали. Мустафина изменилась, набрав лишний вес.

Алия Мустафина. пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России

Что ж, пусть брак у спортсменов не сложился, оба нашли свое счастье: бобслеист создал новую семью, а гимнастка посвятила себя детям, с которыми сейчас занимается. И, судя по ее постам в социальных сетях, Мустафина получает огромное удовольствие в новой для себя роли. А это самое главное.