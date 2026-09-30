Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся: заявление организаторов

Концерты рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не пройдут в запланированные даты, сообщил организатор Say Agency.

17 августа пресс-служба «Газпром Арены» объявила, что 10 и 11 октября стадион примет два концерта американского музыканта. 24 августа стало известно, что руководство стадиона не подписывало договоров об аренде и не сможет принять выступление 49-летнего рэпера.

«Друзья, с искренним сожалением сообщаем вам, что концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах. Say Agency очень благодарны всем, кто эти полтора месяца был рядом: поддерживал нас, переживал и, как и мы, ждал этих концертов всем сердцем. Мы остаемся на связи и продолжаем работать», — говорится в заявлении.

Отмечается, что возможность вернуть средства за приобретенные билеты появится 12 октября.

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