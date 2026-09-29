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Игрок сборной России Круговой признался, что предчувствовал отмену концертов Канье Уэста

Сергей Филин

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, что предчувствовал отмену концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

17 августа пресс-служба «Газпром Арены» объявила, что 10 и 11 октября стадион примет два концерта американского музыканта. Уэст должен был впервые посетить Россию с гастролями. 24 августа пресс-служба сообщила, что руководство стадиона не подписывало договоров об аренде и не сможет принять выступление 49-летнего рэпера.

«У меня дети хотели пойти на Канье Уэста. Я говорю: «Давайте подождем. Сто процентов не приедет». В итоге через два дня вышло опровержение, что не приедет.

Там была полная белиберда с билетами Ты их купишь, а потом вернуть деньги обратно не сможешь. Где-то прочитал, что на билете написано, что деньги в случае неприезда Канье Уэста не возвращаются, другой американский рэпер приедет, заменят. Да и когда мы с женой билеты стали смотреть — там уже квота была выкуплена. Да и цены — ничего себе. Так что, можно сказать, предчувствовал», — приводит слова Кругового ТАСС.

В сентябре пресс-служба «Газпром Арены» сообщила, что в календаре событий на октябрь 2026 года на стадионе нет никаких концертов зарубежных исполнителей.

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Источник: ТАСС
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Данил Круговой
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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