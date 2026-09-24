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Умерла актриса и последняя жена Высоцкого Марина Влади

Игнат Заздравин
Корреспондент

Французская актриса и певица Марина Влади, последняя супруга Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 88 лет, сообщает BFMTV.

«Марина Влади умерла в этот четверг, 24 сентября», — говорится в сообщении.

Влади родилась 10 мая 1938 года во французском Клиши в семье русских эмигрантов. Ее мать Милица Энвальд была балериной, отец Владимир Поляков-Байдаров выступал в оперных театрах Парижа и Монте-Карло.

В кино Влади дебютировала в 11 лет. Известность ей принес фильм «Колдунья», вышедший в 1955 году и снятый по мотивам повести Александра Куприна «Олеся». За роль в картине Марко Феррери «Современная история» актриса получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль и была номинирована на «Золотой глобус».

Влади также снималась в фильмах российских режиссеров, среди которых «Королевская регата», «Сюжет для небольшого рассказа», «В поисках капитана Гранта» и «Пьющие кровь». Всего на ее счету более 100 ролей в кино.

С Владимиром Высоцким Влади познакомилась в 1967 году. Они поженились в 1970-м и оставались в браке до смерти Высоцкого в 1980 году. В 1989 году актриса выпустила посвященную ему книгу «Владимир, или Прерванный полет», а позднее создала одноименный спектакль.

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