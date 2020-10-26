По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 224), Санкт-Петербурге (715), Московской области (499), Нижегородской области (376) и Ростовской области (312).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 человек.