По состоянию на понедельник 8 февраля, за последние сутки в России выявлено 15 916 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 407 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 881 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 728), Санкт-Петербурге (1 551), Московской области (912), Нижегородской области (465) и Воронежской области (368).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 983 197 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 068 летальных исходов, выздоровел 3 472 091 человек.