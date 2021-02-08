Кокорин и Мамаев подали кассационную жалобу

Адвокат Вячеслав Барик, который представляет интересы Кирилла Кокорина, брата форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал «СЭ», что его подзащитный и остальные фигуранты дела подала кассационные жалобы.

— Жалобы направили почтой (сейчас только такой порядок из-за ограничений — «СЭ») в прошлый четверг. Вот-вот поступят в суд, будет назначено заседание суда Кассационной инстанции.

В октябре 2018 года Александр Кокорин вместе братом Кириллом, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО.

(Севастиан Терлецкий)