Суд оставил под стражей совладельца «Торпедо» Соболева

Как стало известно «СЭ», Мещанский районный суд 13 августа продлил срок пребывания под стражей совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

Соболеву и гендиректору «Торпедо» Василию Скородумову грозит наказание до семи лет лишения свободы. Они являются фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи.

Ранее сообщалось, что Соболев решил отказаться от апелляции на арест.

По данным следствия, представленным официальным представителем МВД России Ириной Волк 20 июня, руководители московского клуба предлагали судье 1 миллион рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года.