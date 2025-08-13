Статьи
13 августа, 21:04

Суд оставил под стражей совладельца «Торпедо» Соболева

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», Мещанский районный суд 13 августа продлил срок пребывания под стражей совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

Соболеву и гендиректору «Торпедо» Василию Скородумову грозит наказание до семи лет лишения свободы. Они являются фигурантами уголовного дела о попытке подкупа судьи.

Ранее сообщалось, что Соболев решил отказаться от апелляции на арест.

По данным следствия, представленным официальным представителем МВД России Ириной Волк 20 июня, руководители московского клуба предлагали судье 1 миллион рублей за обеспечение победы «Торпедо» в матчах с марта по май 2025 года.

