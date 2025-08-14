Статьи
14 августа, 18:50

Роднина надеется, что ограничения звонков в мессенджерах будут временными

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала «СЭ», что ощутила ограничения звонков в мессенджерах.

«Я не только слышала об ограничениях, но и почувствовала это. Мы находимся в тяжелой ситуации, в особой ситуации. Но за это дело отвечаю не я, а те люди, которые просят о контроле. Я ощутила, что какие-то звонки доходят, какие-то нет...Тяжело связаться. Очень многие у нас в стране пользуются мессенджерами для звонков. Но я надеюсь, что эти ограничения временные. Сложные ситуации требуют непростых решений», — сказала Роднина «СЭ».

13 августа Роскомнадзор сообщил о введении мер по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).

Ирина Роднина
  • Jubmoj

    Непродуманное решение по ограничению звонков, думаю , это не решит важные проблемы

    14.08.2025

  • Андрей

    Старая шкура на что-то еще надеется

    14.08.2025

  • Niko McCowrey

    Барулев! Иди на х... И Роднину с собой прихвати (впрочем, на содержание депутата ГД твоей зарплаты в СЭксе явно не хватит).

    14.08.2025

