Роднина надеется, что ограничения звонков в мессенджерах будут временными

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала «СЭ», что ощутила ограничения звонков в мессенджерах.

«Я не только слышала об ограничениях, но и почувствовала это. Мы находимся в тяжелой ситуации, в особой ситуации. Но за это дело отвечаю не я, а те люди, которые просят о контроле. Я ощутила, что какие-то звонки доходят, какие-то нет...Тяжело связаться. Очень многие у нас в стране пользуются мессенджерами для звонков. Но я надеюсь, что эти ограничения временные. Сложные ситуации требуют непростых решений», — сказала Роднина «СЭ».

13 августа Роскомнадзор сообщил о введении мер по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).